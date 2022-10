Agenzia ANSA

L'è in lieve calo questa mattina sul dollaro. La moneta unica è scambiata a 0,9776 dollari, con un ribasso dello 0,1%. Stesso andamento nei confronti dello yen a 146,97 ( - 0,14%). . 21 ottobre ...EssilorLuxottica , leader globale dell'occhialeria, ha registrato ricavi consolidati pari a 6.394 milioni dinel terzo trimestre 2022 , in aumento dell'8,2% acostanti rispetto al terzo trimestre 2021 (+17% acorrenti). Nel terzo trimestre, acostanti: l'EMEA è in crescita del 9,2%, il ... Cambi: euro in lieve calo sul dollaro a 0,9776 Il cambio euro dollaro rimane tra 0,97 e 0,98, nel limite superiore di questa banda di lateralità, in attesa della chiusura weekly odierna.