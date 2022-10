Boxe femminile | Roberta Bonatti porta Resztan a lezione e vola in Finale agli Europei!

(Di venerdì 21 ottobre 2022)ha sfoderato una prestazione di assoluto spessore tecnico sul ring di Budva (Montenegro) e si è qualificata per ladegli Europei 2022 di. L’azzurra ha sconfitto la quotata inglese Demie-Jadeper split decision, avendo la meglio su una pugile decisamente rognosa e proveniente da una scuola di assoluto spessore internazionale. La 25enne emiliana, cheultimi Mondiali era stata eliminata al primo turno, ha staccato con pieno merito il biglietto per l’atto conclusivo della categoria di peso fino a 48 kg: domani sera affronterà la temibilissima bulgara Sevda Asenova per andare a caccia della meda d’oro.ha saputo migliorare il terzo posto continentale ...

...è avvenuto quando Lakiha era appena maggiorenne ed ha accompagnato il papà ad una partita di...dall'inizio a causa del comportamento del campione di pugilato da sempre attratto dal sessoCarlotta Paoletti termina la propria avventura ai quarti di finale degli Europei 2022 di. L'azzurra è stata sconfitta dalla svedese Love Holgersson con verdetto unanime (5 - 0: un 30 - 25, due 30 - 26, due 30 - 27) e viene eliminata all'esordio tra le 75 kg in questa ...L'Europeo Elite femminile 2022 di pugilato è in corso di svolgimento presso il Mediterrenean Center di Buvda, in Montenegro . Tante ...Gli europei femminili a Budva giunti alle semifinali Cinque azzurre sul podio. Russia e Bielorussia out. 21 nazioni in semifinale ...