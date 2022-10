(Di venerdì 21 ottobre 2022) Undi 9 anni si è sentito male,ndosi sul, mentre era: le sue- così come riporta Fanpage - sarebbero molto. Il fatto è accaduto questo pomeriggio in un istituto del Bresciano. I primi soccorsi al piccolo sono arrivati dagli insegnanti e dal personale scolastico. Poi l'arrivo del 118 e il trasferimento in ospedale. L'articolo .

Orizzonte Scuola

...e che lei aveva già spiegato più volte quanto fosse necessaria. Fra i due nasce una pesante discussione che si trasforma in una convulsa colluttazione. La donna perde le forze e si. ......e che lei aveva già spiegato più volte quanto fosse necessaria. Fra i due nasce una pesante discussione che si trasforma in una convulsa colluttazione. La donna perde le forze e si. ... Bambino si accascia sul banco a scuola: è in gravi condizioni Un uomo si accascia alle prime ore del mattino sul marciapiede davanti alla stazione della Circumvesuviana al corso Garibaldi. Si tratta di un immigrato che dice di essere stato accoltellato. Il giova ...Scuolabus finisce in un canale, l'autista era ubriaco ed ha raccontato che stava per scontrarsi con un altro veicolo proveniente dal senso opposto ...