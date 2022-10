Serie C 2022 2023 | il Pordenone piega il Trento e si avvicina alla vetta

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Ilvince 2-0 contro ilal termine di un match molto equilibrato con poche occasioni da gol da entrambe le parti. Partita molto combattuta che Di Carlo vince grazie ai cambi, mandando in campo Candellone e Deli che confezionano il gol del vantaggio per la squadra friulana che poi chiude la partita nel recupero sempre con Deli che firma la doppietta personale. I neroverdi, miglior difesa della manifestazione con soli 4 gol subiti in 9 partita, salgono a 17 punti a -1 dRenate in. Prima sconfitta sulla panchina delper il nuovo allenatore Tedino.che rimane fermo a 8 punti in piena zona playout. Ilscenderà in campo domenica nel match di alta classifica contro la Ferralpisalò. La squadra di Tedino se la vedrà domenica in ...

