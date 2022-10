Real Madrid | che gol di Carvajal VIDEO

Si rialza il Barcellona di Xavi: dopo il pareggio in Champions League contro l'Inter, che rischia di costare la qualificazione ai catalani, e la sconfitta nel Clasico contro il, i blaugrana sono ripartiti piegando in casa il Villarreal per 3 - 0. Le tre reti del Barcellona sono state segnate tutte nel primo tempo: Lewandowski ha piazzato una doppietta al 31' e al ...Il terzo gol del Barça, che ora in classifica è tornato a - 3 dalcapolista, lo ha marcato Ansu Fati. Prima della partita Alexia Putellas è entrata sul terreno del Camp Nou per mostrare ...(ANSA) - ROMA, 19 OTT - C'è il piede del neo Pallone d'Oro Karim Benzema nella vittoria del Real Madrid che ha battuto, in trasferta, per 3-0 l'Elche. Oltre al gol del francese, a segno ance Valverde ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...