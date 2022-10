Miccichè | “A Roma non ci vado manco morto Resto a Palermo”

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 20 ottobre 2022) caption id="attachment 238764" align="alignleft" width="150" Gianfranco/caption"Anon ci. Con Schifani fino alla morte. Non sarà guerra come con Musumeci". Lo afferma il coordinatore di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco, svelando quindi l'intenzione di accettare il seggio all'Assemblea regionale siciliana lasciando libero quello del Senato. "Con Renato Schifani fino alla morte - ribadisce -, rispetto a lui non esistono alternative. Poi siamo dello stesso partito".E ancora: "Ai miei ho pregato di comunicare il verbo della serenità. Avevo fatto lo stesso cinque anni fa, quando fu eletto Musumeci, perché se votiamo un presidente è giusto portarlo avanti. Con Musumeci però è andata diversamente. Con ...