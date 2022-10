Metalli riciclati | Italia tra i primi in Europa - Economia - quotidiano net

QUOTIDIANO NAZIONALE

Già superato l'obiettivo fissato dalla direttiva europea per il 2025. E nuovi settori si aprono alla ......del palladio e del rodio e arrivando (a partire dal 2024) a 4.500 tonnellate di materiali... avevano già annunciato una collaborazione per riciclare idelle batterie elettriche. L'... Metalli riciclati, Italia tra i primi in Europa Nel novembre dello scorso anno la Commissione Europea ha approvato alcune proposte per rivedere le regole Ue sulle spedizioni di rifiuti al di fuori dell’Europa. EuRIC, l’associazione europea di categ ...