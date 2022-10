La ‘cazzimma’ di Cannavaro a Berrettini | “Questa città è di famiglia”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Due campioni a confronto. Matteosi appresta a debuttare agli Atp250 in programma a Napoli. L’azzurro sfiderà oggi lo spagnolo Carballes Baena, dopo una serata trascorsa in compagnia di Fabioe non solo. Il tennista romano, infatti, ha partecipato a un incontro benefico organizzato dalla fondazione del tecnico del Benevento e di Ciro Ferrara presso il Tennis Club. Persarà la prima volta a Napoli da ‘giocatore’,alla quale lo lega un feeling particolare. “Una parte della miavive qui a Napoli. E io un po’ di cazzimma ce l’ho, altrimenti non sarei arrivato dove sono“, ha raccontato il 26enne, come riportato dal Corriere dello Sport, “mio zio, il fratello di mio padre, vive qui con la moglie e il mio cuginetto, ma è la ...