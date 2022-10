Governo | consultazioni | Fontana e La Russa i primi da Mattarella Misto e Autonomie | “No alla fiducia” Lupi | “Domani al Quirinale parla solo Meloni” Tajani a Bruxelles | “Berlusconi sta con la Nato e per l’incarico si aspetterà il rientro di Draghi”

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Domattina sale al Colle la delegazione del centrodestra.: «Appartenenza a Ue ecapisaldi dell’Italia». Conte: «Forti perplessità ad affidare Farnesina a Fi, diritti e reddito non si toccano, non in vista opposizione unitaria». Calenda: «La nostra sarà opposizione senza sconti»

Mattarella nuovo, diretta video/ Ora M5s. Calenda: "no fiducia" Una carriera ricca di lavori e successi, dall'inizio come avvocato dopo gli studi di giurisprudenza, fino a ...In questo modo ha fatto un vero torto all'Italia e un grave dispetto al presunto prossimo...solo l'autorevolezza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella impedirà alle...Prendono il via le consultazioni al Quirinale per formare il nuovo governo. Nel primo di due giorni di incontri, alle 10:00 di oggi, 20 ottobre, dopo avere sentito al telefono il presidente emerito, G ...Giuseppe Conte avverte il futuro governo di centrodestra: diritti e reddito di cittadinanza non si toccano. Il presidente del Movimento 5 Stelle, in conferenza stampa dopo le consultazioni con il capo ...