Giacarta | Moschea | crollata la cupola a causa dello scoppio di un devastante incendio

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 20 ottobre 2022)ladella struttura in Indonesia. Le immagini del crollo hanno fatto il giro del web. Infatti, ci sono state molte riprese dei passanti che poi sono state postate sui social. Al momento del crollo, laera in fase di ristrutturazione.laLagigante della Grandedel Centro islamico di, nel nord della capitale dell’Indonesia, è. La struttura era in fase di ristrutturazione e l’episodio ha ricordato ciò che è successo nell’aprile del 2019 al tetto della cattedrale di Notre-Dame a Parigi. Per fortuna il crollo non ha comportato nessuna conseguenze a persone dentro e ...