GF Vip 7 | decima puntata in diretta – Marco Bellavia entra in studio e incontra Pamela Prati

(Di giovedì 20 ottobre 2022)- GFVIPper il Grande Fratello Vip e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del giovedì, per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade ine soprattutto nella casa nel corso della serata. GF Vip 7: laminuto per minuto della21.44: Breve anteprima. 21.47: “Questa sera, dopo 20 giorni, gli sguardi trae i suoi coinquilini torneranno a incrociarsi. Qualcuno li abbasserà?” Con questo enigma, Alfonso introduce la. Saluta Sonia, Orietta, Giulia e gli eliminati. Breve recap sul caso, che ha cercato ...

Gf, direttapuntata: Marco Bellavia in lacrime, pubblico in piedi Il dolore di Marco Bellavia 'La cosa che più mi fa soffrire - ha spiegato Marco Bellavia ad Alfonso Signorini durante la ......di Anna Montesano) Filippo Bellavia si apre sul ritiro di Marco Bellavia dal Grande FratelloMentre si avvicina la messa in onda della nuova epuntata del Grande Fratello2022, dove ...Marco Bellavia è tornato al Grande Fratello Vip. L'ex conduttore di Bim Bum Bam è stato ospite della decima puntata del reality show: nel corso della diretta si è raccontato in una lunga intervista co ...