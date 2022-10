Gb | la premier Liz Truss si dimette

(Di giovedì 20 ottobre 2022) (Adnkronos) – Labritannica Lizha annunciato, in una breve dichiarazione a Downing Street, le sue dimissioni da leader del Partito Tory.ha ammesso che “data la situazione, non posso attuare il mandato per cui sono stata eletta”.ha reso noto che le elezioni per scegliere il suo successore alla guida del partito Conservatore, e quindi del governo britannico, si terranno entro la prossima settimana, come ha concordato con il Presidente del Comitato 1922, Sir Graham Brady che ha incontrato questa mattina.ha anche precisato che “rimarràfino a che non sarà scelto un successore”. L'articolo proviene da Italia Sera.

