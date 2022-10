Firenze | rapina in San Lorenzo | arrestato un 18enne che colpì la vittima con una bottiglia

(Di giovedì 20 ottobre 2022) L’episodio risalirebbe alla notte dello scorso 7 ottobre: un cittadino filippino di 33 anni stava passeggiando introno alle 3 della notte in Piazza Sancon il cellulare in mano, quando improvvisamente un giovane gli avrebbe strappato di mano il telefonino, scappando verso via della Stufa L'articolo proviene daPost.

Accusato della violenta rapina del 7 ottobre in piazza San Lorenzo. Il Gip del Tribunale della Repubblica del capoluogo toscano ha convalidato il fermo di un cittadino marocchino di 18 anni rintracciato nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato, in quanto indiziato di una violenta rapina. Per riprendersi il telefonino ha rischiato di perdere un orecchio. Mercoledì il Gip del Tribunale di Firenze, su richiesta della Procura, ha convalidato il fermo di un marocchino di 18 anni rintracciato dalla Polizia.