Dove crede di andare | non è posto per lei | l' attaccante Zapata bloccato in banca da una guardia

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Oggi pomeriggio al Centro sportivo Bortolotti di Zingonia, quartier generale dell'Atalanta, è finalmente tornato in campo con la maglia nerazzurra nell'amichevole con il Ponte San Pietro (che gioca in ...

Leggi anche Il calciatore dell'Atalanta Zapata bloccato in banca dalla vigilanza: "di andare" La dieta mostruosa del fenomeno Haaland: '6mila calorie al giorno, cuore e fegato di mucca' "...pensa di andare Questo non è un posto per lei, vada da un'altra parte", gli si è rivolta una guardia giurata all'ingresso dell'istituto di credito, che si trova in piazza Matteotti nel cuore ...