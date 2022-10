Cosa succede al nostro organismo se dormiamo meno di 5 ore a notte

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Trascorriamo circa un terzo della nostra vita a dormire, questo perché il sonno è necessario per il corretto funzionamento dell’. Inoltre, come hanno dimostrato numerosi studi, un sonno sano e ristoratore riduce il...

Trend-online.com

2022 - 10 - 20 18:23:02 Kiev: trovate trincee con corpi di oltre cento civili a Lyman I corpi di 111 civili e 35 militari sono stati trovati in alcune trincee e tombe senza nome a Lyman, città dell'...... precisando che 'questo ci permette di vederevuol dire - anche rispetto a quantoaltrove - trattare con un ciclo virtuoso i rifiuti, oppure abbandonarli o nella migliore delle ipotesi ... ATP Napoli senza pace, continue sospensioni: ecco cosa succede La società chiarisce: «Non c’entriamo niente con l’arrivo di Ferrero allo stadio. Non ci dimettiamo. Se in futuro dovessero esserci cose che mineranno la nostra autonomia ne riparleremo, ma ad oggi no ...Grande Fratello Vip, cosa succede stasera Le anticipazioni della decima puntata del 20 ottobre. In studio Marco Bellavia.