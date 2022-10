Con Takyon il soggiorno in albergo si paga in NFT

(Di giovedì 20 ottobre 2022) (Adnkronos) – Grazie allo sviluppo di un progetto pionieristico, l’azienda italiana, il primo exchange interamente dedicato al settore turistico, ha lanciato un sistema di prenotazione per soggiorni inbasato sui Non Fungible Token. Qualora dovessero essere intenzionati a modificare i propri piani o non riuscissero a partire, i clienti potrebbero vendere il titolo acquistato semplicemente scambiandolo sul mercato, risparmiando alle parti in causa perdite di tempo dovute a procedure burocratiche spesso lunghe, come disdette e rimborsi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Adnkronos

