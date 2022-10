Calenda dopo l’incontro con Mattarella | “Tajani agli Esteri? Inconcepibile Azione e Iv staranno all’opposizione”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 ottobre 2022) “Se il ministro degliè espresso da una forza politica che con il suo capo più volte ha definito l’invasione russa una risposta alla provocucraina per portare persone per bene al governo di Kiev a fronte delle bombe e dei morti non è concepibile“. Lo ha detto il leader di, Carlo, al termine delle consultazioni con il Presidente della Repubblica, Sergio, in riferimento all’audio di Silvio Berlusconi sulla guerra in Ucraina e Zelensky pubblicato ieri. “e Italia viva sarannodi questo governo, senza sconti. Un’opposizione che cercherà di ingaggiare il governo su tematiche concrete”, ha aggiunto, accompagnato dai capigruppo di Senato e Camera, Raffaella Paita e Matteo Richetti e dalla ...