Calcio | Zanetti ' Personalità e coraggio | con Juve voglio un bell' Empoli'

... non esistono più titolari o riserve nelmoderno. Durante la partita ci sono vari momenti ... "Bajrami ha una concorrenza - spiega- che deriva anche dal mercato. A inizio stagione non si ...Così ha parlato Paolo, tecnico dell' Empoli, alla vigilia del match contro la Juventus di Allegri valevole per l'undicesima giornata di Serie A. " Bilancio fin qui - continua il tecnico - ...Il tecnico dell'Empoli, Paolo Zanetti, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Juventus, ha parlato anche di Guglielmo Vicario, portiere azzurro spesso ...Il tecnico dell’Empoli Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Juventus. Le sue parole raccolte da TMW. MARIN – “Sta bene, sarà della partita. Per quanto rig ...