Bologna | chiuse le indagini sulla banda dei bancomat con i complici in banca | vittima anche un membro dello Stato sociale

(Di giovedì 20 ottobre 2022) È arrivata a conclusione l’indagine della procura diper 12 persone accusate di associazione a delinquere, furto aggravato, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio e frode informatica. Si tratta di 10 italiani e due romeni che sarebbero collegati ad un’operazione del 2020 in cui i carabinieri avevano sgominato un’organizzazione criminale che aveva messo a segno 90 colpi tra Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Campania e Lazio, per un totale di circa 400mila euro, ai danni di diversi cittadini. Tra questi figuranoun componente della band italiana Loe un parroco della provincia di. All’inizio vennero arrestate 5 persone di origine campana tra i 38 e i 54 anni. Ad ...