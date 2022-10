Boccia Pd | ' Imbarazzo di Rampelli | Tajani dovrebbe dire qualcosa in più Salvini pontiere opportunista'

La7

- 'La cosa più preoccupante è il fatto che Berlusconi continua a giustificare l'operazione di Putin' ha detto l'esponente Pd a ...Nessun. L'ipocrisia della cancel culture di sinistra viene ancora una volta smascherata ...della quale Bersani era stato ospite in campagna elettorale assieme all'ex ministro Francesco... Francesco Boccia: "Audio Berlusconi Da Rampelli imbarazzo, Salvini silente fino al giuramento, su Putin posizioni diverse" L'ex segretario dem si è indignato per l'immagine di Mussolini esposta a Palazzo Piacentini. Ma nel giugno scorso, su Twitter, pubblicava una foto con il sovietico incorniciato dietro di lui ...In questo momento estremamente delicato per la nostra comunità, ci attendevamo un segnale fattivo da parte di tutto Consiglio Comunale. Giorni prima del drammatico evento dell’alluvione, che ha, purtr ...