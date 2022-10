“A fine contratto potrei smettere” | Verstappen sconvolge il mondo della Formula Uno

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 ottobre 2022) “Non mi vedo a guidare fino a 40 anni, voglio fare anche altre cose”. Non se lo aspettava nessuno nel CircusUno. Max, dopo aver vinto il suo secondo Mondiale in due anni, ha dichiarato ai microfoni di Sky Sports Uk che la sua carriera alla guida delle monoposto potrebbe non essere così lunga. Il probabile momento dell’addio sarà il 2028, 13 anni dopo il suo ingresso nelUno al volanteToro Rosso. È in questa data che scadrà il suocon Red Bull. Ancora sei anni in cui l’olandese potrà mostrare a tutti il suo talento alla guidaquattroruote austriaca. E poi? Nel 2028avrà 31 anni. Ancora giovane per pensare al ritiro, considerando che il suo ...