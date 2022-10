Tumore ovarico di 8 chili asportato a 61enne a Bari | scoperto grazie alla Tac

... grande 32 centimetri per 32 e pesante 8 chili, ma soprattutto per la modalità e la tempistica con cui è stato gestito il caso, dalla scoperta del, in un quadro clinico veramente drammatico, ...La mutazione genetica più conosciuta associata alè quella dei geni BRCA1 e BRCA2. Per le donne che abbiano ereditato una mutazione del gene BRCA1 il rischio di sviluppare un...