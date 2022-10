Ticket | in arrivo 20mila contestazioni per le esenzioni sanitarie non dovute

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Da Ats. Destinate a chi non aveva diritto al beneficio. Con il verbale sanatoria sulle sanzioni: si devono solo interessi e arretrati. Ma se non si adempie, si passa all’ordinanza e va pagato tutto.

Per quanto riguarda i biglietti, sarà possibile acquistare isia per il singolo giorno di ... Comodo l'in treno, grazie alla stazione a soli 10 minuti di distanza. NUOVO SERVIZIO Calcola ...Si attende l'anche di un secondo campo che andrebbe montato sul centrale D'Avalos. Il tempo ...qualificazioni - ieri e oggi - potranno chiedere il rimborso totale o sostituire il proprioC’è una lettera particolare in arrivo per circa 20mila bergamaschi: è la comunicazione destinata a chi ha usufruito impropriamente dell’esenzione sui ticket sanitari, e che quindi deve regolarizzare l ...Da venerdì 21 ottobre si potranno acquistare i ticket anche al botteghino del palas negli orari indicati. In arrivo la regina delle partite, la sfida che negli ultimi anni ha assegnato trofei nazional ...