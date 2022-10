Tapiro a Fedez e Chiara Ferragni per “Fai un sorriso | poi puoi tornare a disegnare”

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)per la frase infelice al figlio Leone e apparsa su Instagram, per poi essere rimossa. La storia è stata caricata inizialmente con audio, poi senza audio. L’audio che ha indignano il web era quello della tata che chiedeva a Leone di posare per l’ultima foto insieme, da condividere sui social. Inizialmente la voce sembrava essere quella di mammama ad un ascolto attento si scopre che è la tata colei che spinge Leo a posare nella foto di famiglia. “Fai un, poi”, la richiesta della tata a Leo per quell’ultimo scatto felice da condividere su Instagram. Alle polemiche della rete risponde adesso, nel ricevere ild’oro di ...

d'oro per la bufera social sullo 'sfruttamento' di Leoned'oro aper l'ormai 'famigerata' clip pubblicata su Instagram relativa al 33esimo compleanno del rapper, in cui si ...Sul web si era scatenato il dibattito dopo una storia Instagram in cui la tata chiedeva al primogenito di smettere di disegnare e sorridere in un ...Sul web si era scatenato il dibattito dopo una storia Instagram in cui la tata chiedeva al primogenito di smettere di disegnare e sorridere in un video ...Fedez, che da poco ha festeggiato il suo 33esimo compleanno, ha voluto spiegare come sono andate veramente le cose ...