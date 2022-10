Schalke 04 | esonerato l’allenatore Kramer | fatale la sconfitta per 5-1 contro l’Hoffenheim

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Lo04 haFrank, che ha pagato a caro prezzo laper 5-1in Coppa di Germania. Inizio di stagione complicato per il club di Gelsenkirhcen, che in campionato staziona nei bassifondi della classifica con soli sei punti ottenuti in 10 partite. La società spera dunque che cambiando la guida tecnica possano cambiare anche le cose, in meglio. Volge dunque al termine dopo pochi mesi l’esperienza di, arrivato alloin estate al posto di Mike Buskens. SportFace.

