Parlamento Ue | i socialisti | “Berlusconi ammette storia d’amore con Putin” Terras Ppe | “Vada in pensione | glorifica criminale”

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) “ha ammesso la suacon, ildi guerra che sta distruggendo l’Ucraina. Questo è il vero volto di Forza Italia. È questo che intendeva Manfred Weber quando ha detto che Forza Italia era il garante di un’Italia europea e pro-Nato?”. Attaccano su Twitter Silvioe Democratici che siedono in Europa, dove le parole del leader di Forza Italia sui rapporti riallacciati col capo del Cremlino, fra doni e una lettera ‘dolcissima’, hanno scatenato reazioni categoriche nei gruppi parlamentari. Incluso quello dei Popolari, dove siete Forza Italia, da cui arriva l’affondo del deputato estone Riho: “È ora che il politico veteranoin, così non dice ...

In un' intervista rilasciata a Euractiv prima delle elezioni, Iratxe García, leader deie Democratici aleuropeo (S&D), aveva avvertito che il governo di estrema destra della ...E per lei personalmente, Craxi Cosa vuole Ho vissuto più della metà nella vita nella diaspora e nella minorità in cui sono finiti i. La "belle époque" è un ricordo di giovinezza; il ...Le parole nella plenaria a Strasburgo della presidente del gruppo dei Socialisti e Democratici nel Parlamento Europeo Iratxe Garcìa Perez ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...