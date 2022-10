Omicidio Diabolik | è giallo sulla pistola utilizzata | a novembre l’udienza per Calderon

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Nonostante le indagini sull’disiano state chiuse, l’arma con la quale Fabrizio Piscitelli è stato ucciso resta un mistero. I fatti risalgono al 7 agosto del 2019 quando l’ultrà della Lazio è stato freddato con un colpo alla testa mentre era seduto su una panchina del Parco degli Acquedotti. Leggi anche:, chiuse le indagini: il killerrischia il processo Le armi usate per l’diSono diverse le ipotesi in merito a quale possa essere stata l’arma usata per uccidereil 7 agosto del 2019. Nonostante, attualmente, non si abbiamo certezze le analisi dell’avvocato della difesa e quelle della procura si sono concentrate su due pistole. Si tratta di due berette: una 9×21 che sarebbe ...

Omicidio Diabolik, udienza preliminare 4 novembre per Calderon. I genitori di Piscitelli: ''Ora mandanti e movente'' Fabrizio Piscitelli fu freddato da un colpo alla nuca nel parco degli Acquedotti il 7 agosto del 2019. Gli inquirenti hanno tentato di scovare l'arma del ...Fissata al 4 novembre l'udienza preliminare per il presunto killer materiale di Fabrizio Piscitelli, alias Diabolik, lo storico capo ultras della Lazio assassinato con un colpo di ...