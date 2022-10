Mellow Mood in concerto il 22 Ottobre  a Pordenone

MEI – Meeting degli Indipendenti

... album che accantona in parte lo spirito più melodico - armonico della band, resuscitato con l'album di cover version ' Trip ' e ildi 'Showtunes'. Durante questi ultimi tempi Kurt ...... Davide Enia, Enrico Gabrielli e Sebastiano De Gennaro, Marlene Kuntz, I Hate My Village, Collectif FAIR - E, Piergiorgio Milano,, Gianluca Petrella / Cosmic Renaissance ed Emilia ... I Mellow Mood in concerto il 22 Ottobre – MEI – Meeting degli Indipendenti Sporting legend OBE says he has no intention of evicting the residents of more than a dozen homes if the sale of multi-million-pound Trevalga goes through. The Cornish ...LA BAND TORNA DAL VIVO CON IL NUOVO ALBUM MAÑANA. Dopo un lungo tour estivo che ha toccato ben 12 Paesi europei e freschi di pubblicazione del loro sesto album, intitolato Mañana, uscito lo scorso ago ...