Lazio senza Immobile | serve Luis Alberto

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Ciro out fino al 2023, lesione di secondo grado al flessore, ora tocca a Sarri. A prescindere dalla scelta su Cancellieri, Felipe Anderson o Pedro come centravanti, l'asdipeserà anche per la personalità che il centravanti biancoceleste mette in campo ogni volta. In questo senso sarebbe fondamentale recuperarein mezzo al campo che ha esperienza e qualità per fare sentire la sua pre. Rinunciare al mago quando si è orfani di, al di là delle posizioni nello scacchiere tattico sarriano, sarebbe un errore imperdonabile. La fascia di capitano finirà sul braccio di Milinkovic, un altro che deve prendere ancora più in mano il gioco della squadra, mentre lo spagnolo è uno dei candidati a calciare i rigori che sono di competenza di ...