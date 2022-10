Lazio | Immobile | oggi il verdetto-infortunio

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) . Giornata fondamentale per scoprire il futuro di Ciro. La risonanza magnetica relativa alla lesione al bicipite femorale della coscia sinistra dirà quanto dovrà star fermo ai box: almeno un mese e mezzo la previsione. Tanti i match clou a rischio, dal derby del 6 novembre o quello del 13 contro la Juventus a Torino. Sicuramente out per le sfide contro Atalanta, Midtyjlland, Salernitana e Feyenoord, come c’è l’ipotesi di vederlo tornare direttamente nel 2023. L'articolo proviene da Italia Sera.

Commenta per primo La novità tanto attesa dal tecnico dell' Atalanta Gian Piero Gasperini è arrivata nella doppia seduta di oggi: se laperde, la squadra nerazzurra ritrova dopo oltre un mese e mezzo Duvan Zapata, che oggi si è allenato interamente in gruppo. Probabile che il panterone domenica sera dia il cambio a ...In questa edizione: -, tegola: torna nel 2023 - Psg, la lunga lista degli allenatori: c'è anche Allegri - Nuovo ceo per la Superlega - Paura per Theo Hernandez: ladri svaligiano casa gsl SponsorIl lungo stop del centravanti svela lo sbaglio del club biancoceleste in sede di mercato: in Italia non c'è una squadra senza due punte autentiche ...Uno status da svincolato la scorsa estate che non ha solleticato l'appetito di nessun altro club, nemmeno delle neopromosse che hanno tutte trovato soluzioni nuovi in attacco in cui l'ecuadoriano non ...