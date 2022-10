L' affanno dei dem in vista delle Midterm

Leggi su panorama

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Man mano che le elezioni di metà mandato del prossimo 8 novembre si avvicinano, la situazione complessiva sembra (per quanto cautamente) volgere a favore dei repubblicani. Secondo la media sondaggistica di Real Clear Politics, l’elefantino, nelle intenzioni di voto, starebbe macinando terreno da almeno tre settimane. Dopo un periodo di seria difficoltà tra agosto e settembre, i repubblicani sono tornati in testa e detengono al momento un vantaggio del 2,2%: uno stacco indubbiamente risicato, ma il trend resta per ora a loro favorevole. Un campanello d’allarme sta inoltre suonando per Joe Biden: due recentissimi sondaggi del New York Times e di Harvard Caps, hanno infatti rilevato che, in un ipotetico nuovo duello elettorale con l’attuale presidente americano, Donald Trump vincerebbe: di misura, ma vincerebbe. Ora, è pur vero che le elezioni di metà mandato non riguardano direttamente ...