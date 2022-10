Incidente frontale a Lecco | auto contromano sulla superstrada | morte sul colpo madre e figlia

'Si era messo in mezzo per aiutare un amico', aveva 27 anni L'a Lecco L'è avvenuto poco dopo le 17 all'altezza di Dervio, dentro l'omonima galleria in direzione nord, verso ...'Si era messo in mezzo per aiutare un amico', aveva 27 anni L'a Lecco L'è avvenuto poco dopo le 17 all'altezza di Dervio, dentro l'omonima galleria in direzione nord, verso ...Drammatico incidente nel tardo pomeriggio di oggi in 36. Due veicoli si sono scontrati sulla carreggiata in direzione Nord, nei pressi della galleria Dervio Drammatico incidente nel tardo pomeriggio d ...Un incidente sulla strada statale 36, che collega Milano alla Valtellina, è costato la vita a due donne di 27 e 56 anni. Lo schianto mortale è avvenuto a causa di una delle ...