Harry e Meghan | ecco quando è prevista l' uscita del documentario Netflix

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) L'deldiMarkle e del principe, ostacolata da una serie di problematiche legate alla quinta stagione di The Crown, sarebbe ora nota. L'attesissima docuseriedel principeMarkle dovrebbe essere presentata in anteprima quest'anno per poi essere rilasciata a dicembre, nonostante voci di un posticipo. Questo secondo quanto riferisce Page Six. Secondo un rapporto pubblicato da Deadline, l'delera stata posticipata al 2023 a causa di una serie di problematiche legate alla prossima stagione di The Crown. "C'è molta preoccupazione e quindi hanno deciso di posticipare" avrebbe raccontato una fonte. La decisione di non pubblicare ancora il ...