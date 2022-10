Foxtron - A Taiwan spuntano la Model B e il pick-up Model V

Hon Hai Technology Group, facente parte di Foxconn , ha svelato oggi adue nuovi concept di veicoli elettrici, uno dei quali è il crossover Model B disegnato con ...nostra partnership conDa allora, asi sono mossi rapidamente e hanno realizzato un primo concept di automobile elettrica, laModel B , che dovrebbe essere costruita negli Stati Uniti. Foxconn ha finora ...The auto assembly plant in Lordstown owned by Foxconn, otherwise known as a Hon Hai Precision Industry Co., could play a large role in the Taiwanese company’s continued expansion into manufacturing ...Foxconn has expanded into EVs and semiconductors in recent years, announcing deals with US startup Fisker Inc and India’s Vedanta Ltd ...