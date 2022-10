Emergenza elettrica in Ucraina | Kiev costretta a razionare l’energia dopo i raid russi

Leggi su open.online

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Da domani, 20 ottobre, l’saràa introdurre restrizioni sull’approvvigionamento dell’elettricità. Ad annunciarlo è il consigliere della presidenza, Kyrylo Timochenko, a seguito dei diversi attacchidi queste settimane che hanno preso di mira le infrastrutture energetiche. Poi ha fatto appello ai cittadini di «minimizzare i consumi». Già nella giornata di ieri, 18 ottobre, il presidente Volodymyr Zelensky aveva annunciato che l’esercito russo «ha distrutto in una settimana il 30% delle centrali elettriche ucraine». Attacchi che ha definito «terroristici». Anche il ministero dell’Interno di, Anton Gerashchenko, in mattinata ha confermato come Mosca continui a colpire le infrastrutture energetiche del Paese. Nel frattempo, la Spagna ha preparato l’invio ...