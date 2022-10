Covid | le notizie di oggi Fiaso | Rallenta la curva dei ricoveri | +1 | 9% LIVE

E' di 2.213 nuovi casi (età media 55 anni) e otto morti per Covid l'aggiornamento delle 24 ore sulla pandemia in Toscana secondo il consueto report della Regione. (ANSA) ...Tre arresti, altri cinque indagati e 159 decreti penali di condanna per i braccianti “fantasma”. Il tutto per una truffa all’Inps da un milione di euro. È quando scoperto dai carabinieri del Nucleo is ...