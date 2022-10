Confsal Unsa | Massimo Battaglia riconfermato segretario generale

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Roma, 19 ott. (Labitalia) -, 62 anni, è statodel sindacatoper i prossimi quattro anni.è stato rieletto all'unanimità dai delegati al congresso nazionale di Riccione. Resterà in carica fino al 2026. "Per me è la terza rielezione - ha detto ila margine della riconferma - devo dire che è stato un momento intenso, fatto di grande emozione e di soddisfazioni. I dati Rsu evidenziano che siamo il primo sindacato in ministeri chiave quali Giustizia ed Esteri, ma siamo cresciuti anche nelle Agenzie Fiscali e al Mef, diventando la prima forza sindacale. Il congresso ha voluto premiare gli ottimi risultati raggiunti, riconfermando in toto la segreteria". A margine della rielezione, ...