Colto da malore a Napoli | muore 82enne al Centro Direzionale

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Un uomo di 82 anni, A. S., è morto a seguito di unneldi. Secondo le prime testimonianze, tuttora in fase di verifica, l’uomo si è accasciato improvvisamente al suolo. Immediati i soccorsi, ma quando i medici del 118 hanno provato a rianimarlo non c’era già più niente da fare. Sul posto è intervenuto la polizia che indaga per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Unione Monregalese

È in gravi condizioni il bimbo di appena un meseda improvvisoquesta mattina verso ora di pranzo a Priolo Gargallo. Le condizioni del neonato sono subito apparse gravi, tanto da chiedere nell'immediato l'intervento dell'elisoccorso del ...Pochi minuti prima di mezzogiorno il Soccorso alpino di Arsiero è stato attivato dalla Centrale del Suem, per un 68enne di Laghi ,damentre faceva legna nei boschi prossimi a Contrà Galgara. L'uomo, che lamentava dolori al torace e fatica a respirare, è stato raggiunto da un squadra , compreso un infermiere della ... Colto da un malore, cercatore di funghi muore nei boschi tra Castelnuovo di Ceva e Murialdo - L'Unione Monregalese Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Milano, 18 ott. (askanews) - Un elicottero HH-139B dell'Aeronautica Militare è intervenuto per recuperare una donna di 77 anni, di nazionalità tedesca, colta da un grave malore mentre si trovava a bor ...