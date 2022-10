Motosprint.it

La seconda edizione dell'RSCup è ormai giunta al termine con la conquista del titolo ex aequo da parte di Mongiardo e Toth (con quest'ultimo che correrà anche nell' Europeo Moto2 a Valencia ), ma la Casa di Noale ...Dopo la conquista del titolo nell'RSCup (a pari merito con Francesco Mongiardo) nella "finalissima" di Imola, per Maxwell Toth non è ancora arrivato il momento di riposarsi. Il giovane talento statunitense, che questo ... Aprilia RS 660: in arrivo una “PreMoto2” sulla base della Trofeo Lo statunitense, campione (a pari merito) del monomarca riservato alla sportiva della Casa di Noale, esordirà nell'Europeo con la Kalex del team MMR ...Annuncio vendita Aprilia Tuareg 660 (2022) usata a Felino, Parma - 9040692 - nella sezione Moto usate di Moto.it ...