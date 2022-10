(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Treviso, 19 ott. (Adnkronos Salute) - Aiutare il paziente ad affrontare l'chirurgico nelle migliori condizioni stando a casa, evitando così che si rechi più volte in ospedale, anche nella fase pre e post-operazione. È questa, in sintesi, la funzione della app Dream operativa da alcuni giorni nel Dipartimento di Chirurgia dell'ospedale di Conegliano Veneto (Treviso). Il sistema innovativo sviluppato da B. Braun, azienda di dispositivi e tecnologie mediche, in collaborazione con la software house Tobin Srl, consente all'équipe ospedaliera dire il paziente daunchirurgico. "L'applicativo è già a disposizione deisottoposti a interventi di chirurgia colo-rettale e gastro-esofagea con protocollo Eras - afferma ...

Adnkronos

... Digital Magics (Milano): ALGOR education (Torino), la webinclusiva per creare mappe ... Toscana Life Sciences (Siena): Kaleidos (Bergamo) nel campo delle malattie genetiche siad una ...Disponibile ProPILOT cheil guidatore in fase di accelerazione, sterzata e frenata. Inoltre,... Con l'NissanConnect Services si possono gestire a distanza, direttamente dallo smartphone o da ... App assiste i pazienti da remoto prima e dopo l'intervento “Agevola“ è l’iniziativa messa a punto da alcuni professori universitari che scommette anche su un sito web per ridurre le distanze ...L’applicazione presentata a Varese traduce in russo, romeno, ucraino, spagnolo, inglese e albanese le frasi utilizzate dagli anziani assistiti. Un modo per accorciare le distanze e creare maggiore emp ...