Alessandro piange per Ida Platano e si dichiara | caos a U&D e un triangolo che si fa quadrato

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)Vicinanza si è preso una bella cotta per Idae finalmente, nella puntata di Uomini e Donne in onda il 19 ottobre, ha trovato il coraggio di ammetterlo. E’ stata Maria de Filippi a tirargli tutto fuori con le pinze, è chiaro, ma alla fine ce l’abbiamo fatta.si èto a Ida, per la prima volta ha persino parlato di amore, ha detto che sente la sua mancanza, che ha bisogno di lei dall’alluce del suo piede alle punte dei capelli. Parole importanti quelle del Vicinanza che a quanto pare, a inizio stagione, aveva anche pensato di riavvicinarsi a Ida, e di essere pronto persino a un trasferimento a Brescia. Cosa che poi non era successa visto che su Ida, aleggia da sempre e per sempre, il fantasma di Riccardo Guarnieri. Oggi il cavaliere tarantino non c’era e Maria ha anche avuto in ...