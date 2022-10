Addio alle condivisioni delle password con Netflix da inizio 2023

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Dal prossimo annopotrebbe decidere di eliminare la condivisione, come annunciato dalla stessa azienda di streaming video durante la pubblicazione dei risultati finanziari. Come riportato da ‘theverge.com‘, gli azionisti hanno ricevutocomunicazioni ben precise a riguardo, in cui si afferma che si va verso l’adozione di un approccio pensato per trarre il massimo vantaggio dalla condivisione degli account, offrendo a chi utilizzasenza essere il regolare proprietario dell’account l’opportunità di effettuare il passaggio del proprio profilo nel loro account privato, ed a quanti condividono il loro account la gestione dei loro device in maniera più semplice, creando anche dei sub-account se vogliono pagare per amici o parenti. Un passo che sapevamo ...