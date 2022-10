Torna il Premio Agol per le leadership di domani

(Di martedì 18 ottobre 2022) IlGiovani Comunicatori taglia il traguardo dell’ottava edizione e rinnova l’obiettivo di far emergere e valorizzare le competenze e le eccellenze professionali messe in campo dagli under 35 nell’ampio settore della comunicazione. Un appuntamento che si conferma un’importante occasione per giovani desiderosi di mettersi alla prova e di entrare nel mondo del lavoro interfacciandosi con importanti protagonisti del settore. La competizione è realizzata da-Associazione Giovani Opinion Leader, il network di giovani professionisti nato a marzo 2014 con l’obiettivo di favorire il rinnovamento dellamanageriale del nostro Paese attraverso il dialogo intergenerazionale. ILDal 10 ottobre fino al 2 novembre prossimo sarà possibile iscriversi al, che ha ...

Il Fatto Quotidiano

Ennio , il documentario sul Maestro Morricone firmato dal registaOscar Giuseppe Tornatore ,al cinema il 10 novembre 2022 per celebrare il compleanno del musicista più popolare e prolifico del XX secolo, il più amato dal pubblico internazionale, due ...CÀ - Festival del Turismo Responsabilea Sestri Levante stimolando una profonda riflessione ... e la statua della Sirena di Alfredo Gioventù, usata poi come modello per ilAndersen e tolta ... Karim Benzema vince il Pallone d’Oro: il premio più prestigioso torna in Francia, dal 34enne più… "A scuola di Vita Indipendente" nel marzo scorso ha vinto il Premio nazionale "Inclusione 3.0" indetto dall'Università degli studi di Macerata. (ANSA).Domenica 30 ottobre 2022, a Chiavenna (So), torna la manifestazione nazionale di corsa in montagna, riservata alle categorie Junior, Promesse, Senior e Master (maschili e femminili) organizzata, da se ...