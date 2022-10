She-Hulk | Charlie Cox sul futuro dei personaggi | Non mi piace speculare | ma mi sono divertito

(Di martedì 18 ottobre 2022)Cox parla del ritorno di Daredevil in She-, e commenta la possibilità di rivedere ancora insieme sullo schermo i due. She: Attorney at Law ha visto il ritorno diCox nei panni di Daredevil al fianco della Jennifer Walters di Tatiana Maslany... Ma chec'è per questinel MCU? L'attore interprete di Matt Murdock a.k.a. DaredevilCox ha parlato con i microfoni di Variety del suo ruolo negli ultimi episodi della serie Marvel di Disney+ con protagonista Tatiana Maslany She-: Attorney at Law, e nel farlo ha spiegato perché non vuole sbilanciarsi troppo su ciò che potrebbe accadere in, specialmente in merito al rapporto tra i due eroi. ...

Tatiana Maslany ha svelato in che modo recitare in Orphan Black ha influenzato la sua interpretazione in She-Hulk. L'attrice, intervistata da ComicBook, ha infatti parlato della sua esperienza nelle due serie, spiegandone i punti in comune.