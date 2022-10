Roma | dal Pigneto a San Lorenzo | cittadini in balia dei pusher africani Il crack offerto pure ai 12enni

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 18 ottobre 2022) La droga offerta anche ai dodicenni, gli androni dei palazzi usati come vespasiani, le risse all’ordine del giorno. È la fotografia del, quartiere della movidana abbandonato da anni al degrado, alla delinquenza e alla violenza che sorge intorno allo spaccio. Una situazione simile, per esempio, a San, dove ugualmente da anni le denunce, le richieste dei residenti e anche i casi di cronaca più atroci non sono bastati a far scattare la riqualificazione. Alla droga offertaai bambini Ad accendere i fari su ciò che succede in quel pezzo di città tra la Casilina e la Prenestina è oggi l’edizione didi La Repubblica, che presenta in prima un articolo dal titolo impietoso, come impietosa è la situazione: «, dosi di ...