Rientro Anguissa | Alvino | “Da Castel Volturno trapela una notizia”

(Di martedì 18 ottobre 2022) Suldiannuncia che dalache sarà disponibile contro i Rangers e non con la Roma L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

CalcioNapoli24

: Alvino sui tempi di recupero Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del ...Ultime notizie SSC Napoli - Quando rientraTutti attendono il recupero dall'infortunio del cruciale centrocampista azzurro. La prossima gara è domenica sera contro la Roma , con Spalletti che ha un desiderio. A rivelarlo è Massimo ... Rientro Anguissa, Alvino annuncia: "Da Castel Volturno arriva una notizia" Il giornalista di Kiss Kiss Napoli Carlo Alvino, nel corso di Radio Goal, ha riferito le ultime sul suo rientro ...I tifosi del Napoli attendono con ansia il rientro di Anguissa. Carlo Alvino, giornalista, ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha riferito una notizia in merito.