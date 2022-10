Persa ogni speranza Franco dei Ricchi e poveri | rivelazione straziante | cos' ha stroncato davvero

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 18 ottobre 2022) Un dolore cheGatti "non aveva mai superato". Il musicista genovese, fondatore deiinsieme a Angelo Sotgiu, Marina Occhiena e Angela Brambati, è morto all'improvviso oggi, a 80 anni. E Marino Bartoletti, grande giornalista sportivo nonché memoria storica della canzone leggera italiana e in particolare del Festival di Sanremo (a cui la band partecipò per ben 12 edizioni, vincendo nel 1985 con Se m'innamoro) lo ricorda con parole commosse sui social. "deise n'è andato col suo grande dolore che non aveva mai superato. Con suo figlio Alessio aveva perso se non la voglia di lottare, certamentedi tornare a sorridere. Era un uomo buono, sensibile e - finché potè - dotato di una grande ...