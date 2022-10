(Di martedì 18 ottobre 2022) Dopo le tante polemiche dei giorni precedenti legate all’allestimento della superficie di gioco, che hanno portato ad uno spostamento delle qualificazioni, continuano i problemi per l’ATP di. Nella giornata d’esordio per idel tabellone principale, l’ultimo in programma tra Lucae Corentinrinviato a domani. Il giovane tennista italiano ed il francese hanno dovuto interrompere il proprio incontro sul 2-2 del primo set adi un campo ritenuto troppo scivoloso. L’umidità della sera ha creato numerosi problemi sul campo centrale di, anchesi tratta di un torneo che si gioca sul cemento outdoor. Unnel quale l’avvio non erafavorevole all’azzurrino, ...

OA Sport

Il programma di domani vedrà dunque un ulterioree non è certamente un bel segnale in vista della giornata di domani, visto che sarà un mercoledì molto fitto e con tante partite , che potrebbero anche scivolare fino alla sera. FOTO:Sarà comunque una visione in chiaro per tutti, selezionando il canale 6 del digitale terrestre; doppia opzione invece per quanto riguarda la diretta streaming video , perché ilpotrà essere ... Perchè il match Nardi-Moutet è stato sospeso a Napoli La causa e quando viene recuperato