Pensioni | “Opzione Uomo” | CGIL stronca idea della Meloni

(Di martedì 18 ottobre 2022) “Mandare in pensione le persone riducendogli l’assegno non mi pare sia una grande strada percorribile”. Con queste parole il segretario generaleMaurizio Landini boccia sul nascere l‘ipotesi di pensionamento anticipato a 58/59 anni con riduzione del 30% dell’assegno attribuita alla presidente di FdI Giorgia, di che si tratta? “Credo – ha affermato a margine dell’assemblea nazionale dei delegatiFillea-a Milano – che il tema sia quello di affrontare la complessità del sistemastico. E che ci sia un altro tema di fondo per dare un futurostico a tutti i lavoratori: bisogna combattere la precarietà”. Pensione anticipata a 58-59 anni con 35 di contributi e ricalcolo ...

che - viene spiegato - permetterebbe di ridurre anche di molto l'impatto previsto da 'Quota ... ha risposto ai cronisti, a Palermo, a proposito della riforma dellee dell'ipotesi quota ......anche indurre il governo in arrivo a ricorrere a un'operazione in due tempi sulle. Questa ipotesi prevederebbe il via già con la manovra al prolungamento di almeno un anno didonna e ...Sul fronte delle pensioni sono in arrivo buone notizie: è possibile richiedere la pensione anticipata a 59 anni. Ecco chi può smettere prima.Il governo ancora non c’è, ma la partita per i prossimi interventi sulle pensioni è già cominciata. E così, dopo Opzione uomini (Opzione tutti), che contempla l’uscita a 58-59 anni, ma con il taglio d ...