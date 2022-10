Parlamento | Calenda | ' rinsaldato legame Pd-M5s | i dem hanno scelto Conte'

(Di martedì 18 ottobre 2022) Roma, 18 ott (Adnkronos) - "E' confermato anche nei colloqui che abbiamo avuto: si èilche si era rotto tra Pd e M5s. Me lo aspettavo". Lo ha detto Carlo, a Tg1 Mattina, parlando del rinnovo dei vertici del. "Chi se ne improta delle vice presidenze, non condizionano più di tanto. Il segnale è politico, Pd e 5stelle si mettono d'accordo per prendere tutte le cariche dell'opposizione -ha spiegato il leader di Azione-. Il Pd ha, la discussione erae ha, legittimamente".

...è quella di rispettare gli accordi istituzionali e di garantire tutte le minoranze in. ... Sul presunto asse tra dem e grillini si è espresso anche Carlo: " Se Pd e M5S, come sembra, ...... altrimenti si continuerà sempre con lo schema 'fascisti contro comunisti'', ha conclusoPietra tombale su un accordo tra Terzo polo e Partito democratico. Decisiva la partita per l’elezione dei vicepresidenti di Camera e Senato ...Martedì pomeriggio ci sarà l’elezione dei capigruppo di Camera e Senato. Mercoledì quello per le vice presidenze. La protesta di Renzi e Calenda: «Pd e M5s si sono spartiti le poltrone, protesteremo c ...